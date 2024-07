Gianna Concu e Federico Melis (Iglesias Avanti): «Valorizzazione del patrimonio del Parco Geominerario Storico Ambientale Naturalistico»

I consiglieri comunali Gianna Concu e Federico Melis, componenti del gruppo consiliare Iglesias Avanti, hanno diffuso una nota nella quale esprimono «la propria attenzione e il profondo interesse verso le prospettive di sviluppo offerte dal Parco Geominerario Storico Ambientale Naturalistico».

«Siamo fermamente convinti che il Parco Geominerario rappresenti un’opportunità unica per promuovere la storia, l’identità e l’economia dell’Iglesiente – aggiungono -. La valorizzazione del nostro patrimonio geominerario non solo contribuirà alla tutela delle nostre radici culturali, ma favorirà anche un rilancio economico attraverso il turismo sostenibile e la promozione di attività educative e culturali. Il nostro impegno come gruppo consiliare è volto a sostenere tutte le iniziative che mirino a preservare e valorizzare i siti compresi nelle competenze del Parco Geominerario. Lavorando insieme, possiamo creare le giuste sinergie per la nostra comunità, in cui la ricchezza storica e naturale dell’Iglesiente possa essere apprezzata e tramandata alle future generazioni».

«Iglesias Avanti continuerà a monitorare e supportare tutte le iniziative volte a migliorare la gestione e la fruizione del Parco, collaborando attivamente con le istituzioni, le associazioni e i cittadini per raggiungere questi obiettivi – concludono Gianna Concu e Federico Melis -. Questo comunicato riflette il nostro impegno costante nel valorizzare e proteggere il prezioso patrimonio dell’Iglesiente, un patrimonio che appartiene a tutti noi e che merita di essere scoperto e apprezzato in tutte le sue sfaccettature.»