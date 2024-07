Giovedì 11 luglio, alle ore 21.00, nell’ambito di “Estiamoinsieme 2024” si svolgerà l’evento intitolato “Un viaggio tra le stelle a Monte Sirai”, organizzato dalla Pro Loco Carbonia, dall’Amministrazione comunale di Carbonia, in collaborazione con il giornalista e speaker di Radio Luna Ugo Bulgarelli.

«Si tratta di un bellissimo evento all’insegna dell’astrofisica, della magia, dell’arte e dell’ottima musica in una cornice suggestiva come quella di Monte Sirai. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del cartellone di eventi, “Estiamoinsieme 2024”, programmati dall’Amministrazione comunale in sinergia con il tessuto associazionistico locale, con enti, sodalizi, centri commerciali naturali e consorzi», ha dichiarato l’assessora della Cultura e dello Spettacolo Giorgia Meli.