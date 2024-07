Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu per la scomparsa di Nino Flore

«Con la scomparsa di Nino Flore è venuto a mancare un uomo dalle grandi doti imprenditoriali che ha investito la sua lungimiranza e la sua energia in progetti solidi e ricchi di occupazione per l’intero territorio.»

L’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu ricorda così l’amministratore delegato del Gruppo Euralcoop, scomparso oggi all’età di 79 anni.

«Anche a San Giovanni Suergiu resta un segno tangibile di queste sue grandi capacità come lavoratore, come imprenditore e come motore propulsore di visioni strategiche – sottolinea l’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu -. Risale, infatti, a pochi anni fa, l’idea di investire nel settore agricolo e vitivinicolo per aprire la strada a un nuovo modo di fare agricoltura e di abbinarla poi al turismo esperenziale. Un progetto innovativo che proprio nei fertili terreni di San Giovanni Suergiu ha trovato la sua piena affermazione, creando opportunità di lavoro per i giovani del Sulcis. Ci auguriamo che la sua eredità imprenditoriale sia di esempio e possa proseguire con la stessa determinazione e passione con cui Nino l’aveva creata e realizzata.»