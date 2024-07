Musica e comicità a Sant’Antioco in occasione del Sulky Beer Fest nel weekend del 27 e 28 luglio – di Nadia Pische

Musica e comicità a Sant’Antioco in occasione del Sulky Beer Fest nel weekend del 27 e 28 luglio. Due serate all’insegna di “Beer Food Music” hanno animato il corso Vittorio Emanuele e la “nuova” Piazza Umberto.

Sabato è stata la volta di Vasco Modena Park Tribute Band, Live Tour 2024, serata con grande successo di pubblico che ha partecipato numeroso.

La serata di domenica è stata aperta dalla Bandakadabra, una band dal sapore comico-teatrale, capace di esplorare stili musicali diversi proponendo arrangiamenti divertenti ed originali. Protagonista di numerosi Festival di Strada, rassegna jazz (Sant’Anna Arresi) e manifestazioni di Indie Music, si esibisce in Italia e all’Estero collezionando numerosi successi. Travolgente ed itinerante, riesce a coinvolgere il pubblico facendolo divertire e portandolo irresistibilmente a ballare la loro musica.

Al termine della loro straordinaria esibizione, tutti in Piazza Umberto per seguire gli Skaoss. Una band sarda che nasce come band di vecchie canzoni beat anni ’60/’70 italiana e non, riarrangiate in chiave ska, surf e rock’n’roll. Musica frizzante e travolgente a cui il pubblico risponde subito in modo energico cantando e ballando pezzi intramontabili come… Una zebra a pois, Andavo a cento all’ora… Ragazzo di strada…

Nel 2019 esce il primo album ufficiale “Ci trovi sulla Playa” anticipato dal videoclip “Bionda”, entrambi i progetti sono, per la band, fonte di soddisfazione in quanto nei pezzi affrontano con una personale critica la società di oggi e lanciano allo stesso tempo messaggi importanti.

E quando sul palco si spengono le luci stroboscopiche, ecco che arriva l’intramontabile comico e cabarettista nonché attore e conduttore Giovanni Cacioppo. con “Ho scagliato la prima pietra”.

La performance che lui stesso ha scritto vuole essere un’analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, presentati naturalmente in chiave ironica. Un modo simpatico per portare a riflettere su come i cambiamenti repentini nel nostro vivere quotidiano possano completamente mutare usanze che forse prima erano l’essenza di una vita più sana e regolare, dove si gustavano gli affetti, le amicizie erano “face to face” e il dialogo era parte integrante tra le persone. Con l’avvento della tecnologia, che se dosata risulta essere un’ottima invenzione, tutto cambia… si corteggia una donna da casa, si postano le foto per far vedere cosa hai mangiato o dove sei stato, ogni occasione (anche una semplice uscita in pizzeria) diventa occasione per creare un gruppo whatsapp, gruppi che diventano talmente tanti da “Indurre” a facili errori, finendo di scrivere nella chat sbagliata con le dovute “pericolose” conseguenze.

Le risate continue e gli applausi hanno fatto da cornice alla sua esibizione, è stato facile ritrovarsi negli sketch proposti e praticamente ridere con lui “di noi stessi”!

Nadia Pische