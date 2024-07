Venerdì 5 luglio, a Sant’Antioco, il primo appuntamento della rassegna FestArtes 2024 con Sandro Joyeux

Prenderà il via domani, venerdì 5 luglio, l’edizione 2024 di FestArtes, musica jazz e narrazioni. Il primo appuntamento è in programma nella bellissima spiaggia di Cala Sapone, con le sonorità di Sandro Joyeux, il cosiddetto “musicista giramondo”: le sue influenze nascono da un ipotetico e reale viaggio artistico Europa – Africa Andata e Ritorno, e con la sua ensemble è pronto a far ballare il pubblico di Cala Sapone, a partire dalle 21.30, per inaugurare questa seconda, ricchissima edizione di FestArtes Sulky Jazz Festival (lo spettacolo è libero e gratuito).

Con Sandro Joyeux si dà il via a un’edizione che questa estate porterà a Sant’Antioco grandi nomi della musica e delle “narrazioni”, formazioni jazz, rappresentazioni teatrali, street band. Dal 5 luglio al 6 settembre, dieci serate culturali che ancora una volta spazieranno in diverse e suggestive location: dalla spiaggia di Cala Sapone alla rinnovata Piazza Umberto, fino all’Arena Fenicia. Per citare alcuni dei nomi su cui si concentra maggiormente l’attesa del pubblico, il festival ospiterà il musicista e compositore bosniaco Goran Bregovic, sul palco dell’Arena Fenicia di via Carducci il 14 agosto, il volto attualmente più celebre e seguito delle narrazioni sportive, Federico Buffa, sullo stesso palco il 24 agosto, nonché la cantautrice e polistrumentista Serena Brancale, anche lei nel fazzoletto verde dell’Arena, cuore del Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco, il 2 agosto.