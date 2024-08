Brillanti risultati degli atleti del Circolo Ippico San Michele di Carbonia alle PONYADI 2024

Ottimi risultati raggiunti dai ragazzi e le ragazze del Circolo Ippico San Michele di via Don Orione a Carbonia che, insieme ai compagni del Gran Pilù di Sassari e della Casa del Colle di Alghero, hanno rappresentato la Sardegna nel torneo nazionale PONYADI 2024, svoltosi presso l’Equestrian Centre di Arezzo. I giovani atleti del Circolo Ippico carboniense si sono cimentati nelle discipline Pony Games, Ginkana e Ginkana Jump, ottenendo un oro sulla Gimkana cat. B1 (piccoli), un bronzo cat. B2 Gimkana Jump, sempre per la cat. B1 anche un bronzo Pony Games e quarto posto nella cat. B2.

Risultati lusinghieri soprattutto perché ottenuti dai nostri ragazzi nella loro prima partecipazione in assoluto in un torneo di tale livello alla presenza di squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia. Le gare sono state trasmesse sul canale Sky della FISE (Federazione Italia Sport Equestri).