Efisio Collu, testimone di emigrazione e poeta della realtà dialogante in lingua iglesiente – di Cristoforo Puddu

Si ricorda un poeta per ritrovare valori ed ascoltare in emozioni e versi la profondità di cuore dell’esistenza, con tutte le creazioni personali espresse e rappresentate nella suggestione della “funzione poetica”. La poesia comunica suggestioni e riflette i significati di ogni vita e di ogni vivere con la potenzialità selezionata della parola, mediata ed elaborata per essere trasmessa e fatta veicolare all’interno di un processo comunicativo che rivela l’intimo del poeta e la realtà.

E realtà dialogante, con se stesso e i sentimenti essenziali ed esistenziali, è gran parte della poetica sviluppata da Efisio Collu (Quartu Sant’Elena 1932 – Iglesias 2006). Trasferitosi bambino a Iglesias, iniziò ben presto a lavorare (condizione infantile assai frequente negli anni Quaranta e Cinquanta) e dover interrompere gli studi. Ebbe una significativa esperienza di emigrazione, che segnò profondamente anche la sua elaborazione poetica, evidenziata criticamente da Aquilino Cannas nelle pagine della rivista “S’Ischiglia” del gennaio 1980: «… Siamo infatti dinanzi a un testimone del dramma dell’emigrazione. Dell’emigrato che prende coscienza del suo stato, dell’ingiustizia sociale che lo ha proscritto dalla sua terra, che lo condanna alla disperazione. Una vicenda umana, dunque, che si consuma in un arco di nostalgie e di angosce, e che coinvolge tutti gli affetti, che si alimenta di ribellioni e di rassegnazione, e che apre al canto caricandosi di tutte le tensioni riflesse nella voce della madre, o verso la stessa sua terra che non è più la stessa». Una Sardegna dove «risuonano solo passi di gente che non ritornerà più». Successivamente si dedica al commercio itinerante tra le diverse e amate località del Sulcis Iglesiente.

Numerose le sillogi pubblicate – con prefazioni prestigiose di Fernando Pilia, di Matteo Porru, di Enrico Cabiddu e Leonardo Sole – dal Collu in lingua iglesiente: Su soli strangiu (Edizione 3T, Cagliari, 1978), S’urtimu meli (Edizione 3T, Cagliari, 1980); Sa matta de su tempus, Ouverture po dexi balladas, Amai ti depu amai, tra il 1984 e 1985 per le Edizioni Ramagraf di Iglesias, e le raccolte Prima de a mengianu (1990) e Vu cumprà (994) per le Edizioni Cte di Iglesias. Nel 2004, nella sua nativa Quartu Sant’Elena trionfa al premio “Michelangelo Pira” e la silloge , titolata Coment”e un’arriu, verrà pubblicata nel 2006 da Tema a Cagliari; la giuria aveva riconosciuto “l’eterno dialogare del poeta con se stesso”, in una caratterizzante “fusione tra paesaggio e sentimento” e l’impiego di un “linguaggio asciutto e dolente, alieno da rimpianto”.

Il prestigioso critico, e uomo di cultura letteraria qual era Nicola Tanda, considerava la poetica di Efisio Collu «di una originalità sorprendente e di una modernità tanto attuale»; un amalgamo di «lirismo amaro, senza miele, di un accorato e asciutto lamento che esalta le sofferenze dei poveri e degli emarginati, di nostalgie per i sogni tramontati e di consapevolezza per un impegno civile, sociale e umano».

A Efisio Collu, riconosciuto tra i cittadini iglesienti illustri, la Città di Iglesias, nel 2016, gli ha intitolato la piazza del Centro Culturale e collocato una targa per iniziativa dell’associazione culturale Logos, fondata e presieduta dalla poetessa Marinella Sestu, e con il patrocinio del Comune.

Coment’e un’arriu

Solitaria coment’e un’arriu,

casi lòmpiu a sa foxi de sa vida mia

s’innestat in s’orrorosa sa notti chene acabu.

S’indi andat da suncunas a s’inv’ingurtiri

intru de is orus desertus de su disimparu.

Totu’ is canzonis mias facci a su mari nieddu

s’inci portat cun su turmentu de una musica lèbia

aguantada in vida cun is ogus de sa billa;

buccali de una boxi de meli e de prantu.

Arrìu

no m’hap’a perdiri prus a ti castiai

mentras curris a su spentumu de is acabus,

segau a ferrus de su sonniu e de is amostus.

Mi ‘ollu preniri su coru de froris e sprabaxai

mentras ti perdu in fua cun sa musica tua.

E bosatrus

no m’indi pigheas su soli de is ogus

nemancu cun su prantu de una nui passillera

e lassai chi dogna nea bengat a mei

coment’e un’isposa.

Fuedda

Fuedda,

ma fuedda a pagu;

e chi intrit sa boxi tua

chen’’e zerriai.

Ascurta:

s’aria est prena de boxis.

Chini podit narri

cal’est sa boxi tua,

si nisciunus prus ascurtat!?

Fuedda,

ma fuedda a pagu;

a ita serbit zerriai

e fai su biccicconi

in signu de forza,

si ses ominis chi no contat,

chen’’e passau;

chen’è benideru

chen’’e presenti?

Fuedda

ma fuedda a pagu;

cun chistionu seguru,

chen’’e zerriai,

ne zicchirriai sa bucca

e ne cun boxi spantada;

di pustis dì,

ma chen’’e ti firmai;

po ndi scidai sa storia,

po un’atru incras.

Stiddieddu

Stiddieddu chi tremis

e curris

imbriagu in su filu

finzas a ti perdi:

affannu e speranza

de s’anima mia,

finzas a s’urtimu

pendi-pendi.

Accosta o fradi

Accosta o fradi!

Beni accant’’e su fogu…

E cantu hasi camminau

tui pudu

in su frius de sa storia

cun sa bertula prena

de abettus e de prumissas?…

Ahiò! Ca moveus impari!

Andaus in circa

de unu mengianu diversu:

chi non si siat prus de alimentu

custu si domanadai marigosu.

Pungi o spina

Pungi o spina

siast ‘e monti

o siast ‘e pranu …

Pungimidda ancora

e prus forti:

faimi ‘ntendiri

ca seu torrau.

Vù cumprà

Incrubu sa schina casi a toccai sa terra

carrigu che’ una matt’e mangrovia in sa spund’e su Niger;

arrefudau in i’ seculus,

cun s’anima sola

camminu in sa jungla velenosa de sa cittadi.

Sa brenti, sbuida, mi sonat

che croccoriga siccada po is tam-tam

chi una borta biaxant in sa Savana.

Bivu

ma su surcu miu est giai stetiu signau

cun is cadenas e sa frusta de su “Karibu” biancu.

Bengu de sa terra de is datteris e de is cocodrillus,

aundi is dìis “atomicas” allarnpant su coru;

aundi is nottis appena alluttas, tremint fogus

in is ogus de is mammas ch’interrant is :fillus.

Dì e notti

bandu circhendi riscattu po su color’e sa peddi

offerendi cannacas, arrelogius e accendinus a sa genti

chi mi sighit cun castiadas suspettosas

chi mi pesant in i’ zigumus abbumbaus

e in sa pezza stanca morta.

Seu unu “karibu” nieddu, senz’e perdonu

portu ainnantis sa sorti mia dolorosa

cantendi “spirituals” a mesu boxi.

Unu centimetru a sa di

bandu ainnantis desolau coment’e una piroga

senz’e pisca, sanziau, e a rezzas mortas

cun sa vida chi mi sangunat de is murrus grussus

e de is cari.gas affannadas.

E sa boxi mia est spuma,

est tam-tam

e malva cun sudori;

est box’e aniu,

box’e pezza strumpada,

de schina spollinca

e de cadena tragada:

sa boxi mia est boxi:

est boxi di Africa!

Bentu Estu

Deu, in custu bentu mi ci seu sèzziu.

Chen’e nai nudda

hapu cantau a pagu sa musica sua

cun s’aspa sonada de is fueddus mius.

Cun su fosili in s’ ‘azzichidu:

surda sa genti,

surda sa mattixedda,

surdu s’arriu bessiu.

Deu, in custu bentu mi ci seu sèzziu.

Cainu curriat avattu a Abeli, abboxinendi

nd’arziada de dogna parti.

Strumpada is femminas, is pipias spolincas

in is lettus, in is taulas, in s’argidda sudada

pighendinceddu coment’ ‘e una bestia arrabiada.

Nudda est abbarrau prus in su logu giustu,

scetti arrastu o prus de s’arrastu

de chini si fiat stimau.

E beniant a susu sordaus,

medas sordaus;

beniant a susu sordaus coment’ ‘e muaxa;

prus de sa muaxa,

ma medas prus pagu de is mortus boccius.

Deu in custu bentu mi ci seu sèzziu.

Hapu pappau,

hapu buffau,

hapu cobertu e dormiu tranquillu.

Ma apustis mi ndi seu scidau e hapu prantu .

A is peis de una domu arrumbiada,

a pizzus de sa perda sua niedda,

in s’arroga sua ammantada de ludu e de sanguini;

accanta de una femmina oberta,

accanta de unu pipiu mort’abbruxau,

accanta de unu sordau passau de balla

cun is ogus scarancaus,

su prantu miu disarmau.

Tienanmen

Piccioccus fidaus truncaus de su Dominigu

in su fogu goliardicu de una mai morta speranzia,

alimentaus de floris e floris chene cambu,

alimentaus in is ogus de s’urtimu basidu de sa terra,

mortus in s’illacanamentu de un’arrisiu stramancàu.

Coment’e un’arrìu de steddus e paris a un’unda

s’appiccheddat su sanguni di ‘osatrus de celu in su sbuidu

in circa de is coloris de s’amori po is coloris de sa vida

ancora non bivia in sa nea pipia.

Accabedda de morri! Accabedda!

E bosatrus mortus, torrendi! Torrendi innias

aundi hat a morri custu bentu de ballas e cingulus.

E tui, mamma terra

chi nei pesas a traballu custu Maju in s’atra perra de mundu

arendi a s’apprapidu su scurìu tùu in su coru miu:

comenti bolis chi innoi si scaresciat?

E tui puru Morti:

matta de tot’is ogus nostrus in pena,

hasi scurigau su celu puru a s’anima mia.

Tancada sa porta e is ventanas de s’arrenegu,

prus coidados de su fogu calicuna cosa m’abbruxat su tempu

su tempus chi abbarrat a su poberu fiori miu.

Unu scurìu furiosu nd’hat furau su soli a medas fillus:

tengu sidi de cussa luxi e de mei e totu po cumprendi.

Curzu, troppu curzu est totu cantu su chi bivit?

I est aici estremada sa morti chi si fait ghettai a pari.

Approntai unu fueddu chi bandit pustis su scaresci,

s’arrefudu de su prantu chi non prangit sa vida:

aici coment’e su prexu obertu sconnotu a s’aria libera.

Mi caminant aintru e deu puru no m’intendu prus bìu;

camminu e ascurtu cun issus ma su coru insoru est studau:

a Tien-An-Men, arrosa est sa luxi, prantu totu s’arrestu.

Candu accanta m’as abbarrai

Candu

accanta m’as abbarrai

cun cussu corpus lebiu

de coronamentus

chi immaginariu e vergini

profumu mandat,

gosendi e penendi

po su essiri tuu dilicau,

su sanguini miu alluinau

aintru de is ogus tuus nieddus

a cambiai i’ sonus de sa passioni.

In is lavras tuas finis

totu s’abbramiri de is basidus

chi m’ant abbruxai.

E insaras,

tui pudu ti nd’as a pesai a bivì

cund’unu coru mannu de palpitus;

a su sprigu

chen’ ‘e prus nudda domandai;

chen’ ‘e prus strumpai

su passu a sa vida mia,

aundi sa boxi tua intrada,

finas a s’ossu de s’anima,

laru arrembombu si fait

ind’unu celu chen’ ‘e bessidas.