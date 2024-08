Il 4 agosto il concerto “Echoes” dell’Aighetta Quartett all’VIII edizione de “I Tramonti di Porto Flavia”

Dopo il grande successo del primo concerto della scorsa domenica, prosegue l’ottava edizione della rassegna musicale “I tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti saranno travolti, non solo dalla musica più raffinata, ma anche da un’incantevole ambientazione affacciata sul panorama costiero del Sulcis Iglesiente, davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto d’Europa.

Domenica 4 agosto, alle 20.30, in concomitanza con il tramonto, salirà sul palco l’Aïghetta Quartett, quartetto di chitarre classiche che domina la scena musicale internazionale da oltre trent’anni, composto da Francois Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Oliver Fautrat per un concerto dal titolo “Echoes”. Il programma spazierà dal classico alla musica moderna, esplorando stili di musica come il flamenco, il jazz, la world music, con composizioni originali e trascrizioni di musica classica. Il quartetto eseguirà brani diversi tra loro che racchiudono in sé note classiche quali l’Ouverture de ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini e musiche più tradizionali come quelle del repertorio di De Falla, fino a rielaborazioni del repertorio spagnolo e gitano.