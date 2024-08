IKEA assume Addetti Servizio Clienti ed altre figure

Ikea assumerà nuovo personale da inserire nei propri punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le nuove assunzioni riguardano Addetti al Servizio Clienti, i quali dovranno accogliere i clienti comprendendone i bisogni e raccontando loro i numerosi vantaggi dei programmi Ikea, istruire i clienti sui principali servizi e assicurarsi che essi siano soddisfatti dall’esperienza d’acquisto e scoprire tutte le caratteristiche ed i vantaggi dei servizi offerti e le policy di assistenza; Addetti alla Logistica, che dovranno controllare e verificare la disponibilità dei prodotti per favorire un’esperienza di acquisto positiva per i clienti, seguire attività di carico/scarico, rifornimento e picking, analizzare con attenzione i flussi merce e collaborare fianco a fianco con il team commerciale per garantire ai clienti un’ottima shopping experience; Coordinatori Area Payment, che dovranno supportare il responsabile del reparto e i colleghi nell’accogliere al meglio le esigenze del cliente, elaborare reportistica sulle operazioni del reparto e degli insight di miglioramento e far in modo che tutte le policy vengano applicate correttamente; Specialisti in Salute e Sicurezza, che dovranno garantire le prestazioni e la realizzazione delle politiche aziendali, assicurare il rispetto della normativa italiana in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, supportare la gestione del punto vendita, far rispettare le regole di gestione del rischio del gruppo relative alla sicurezza fisica, analizzare i dati di inventario e garantire l’attuazione di misure di prevenzione. L’azienda ricerca collaboratori con pregressa esperienza nella vendita, servizio o assistenza clienti, capacità di problem solving, precisione, voglia di crescere ed imparare, orientamento al cliente, capacità organizzative, relazionali e di comunicazione, saper lavorare in team.

