Martedì 3 settembre, nell’ambito delle iniziative per il 120° anniversario dell’eccidio, a Buggerru, si terrà il concerto “II me (Secondo me) Fabrizio De André in musica”

Martedì 3 settembre, alle ore 21.00, nell’ambito delle numerose iniziative di commemorazione della ricorrenza del 120° anniversario dell’eccidio di Buggerru, in collaborazione con l’Associazione OMA_Opus Music & Art l’Associazione Palazzo d’Inverno e l’Amministrazione comunale, in Piazza Santarelli, a Buggerru, si terrà il concerto “II me (Secondo me) Fabrizio De André in musica”.

Nato da un’idea e dagli arrangiamenti di Juri Deidda e con Juri Deidda al sax tenore e pedalboard, Paolo Assiero Brà al contrabbasso, basso elettrico e pedalboard, Paolo Del Liso alla batteria preparata, percussioni e ninnoli e Mauro Pes alle tastiere e sintetizzatori, il concerto è un viaggio in 5 tappe, corrispondenti a 5 suite strumentali, nelle diverse tematiche ricorrenti nella vasta di produzione di brani del cantautore genovese: La Libertà, La fede, I Vinti, L’acqua del mare, la Fede.

«A 17 anni ho imparato a sonicchiare la chitarra per cantare Fabrizio De Andrè – dice Juri Deidda -. Ero affascinato dalle pennellate che utilizzava per descrivere personaggi e situazioni, dai suoi testi, dalle tematiche che narrava: tutto mi ha preso per mano e tutto mi ha accompagnato nel mio personale periodo di formazione contribuendo a farmi diventare un uomo. Poi la vita, le scelte, i dolori e gli anni, lo studio della musica e l’immersione nel Jazz. De Andrè, i suoi testi, i suoi personaggi, sono sbiaditi, ma sono rimasti sullo sfondo della mia vita. Fino a quando, in uno dei miei tanti vagare per la Sardegna, sono capitato all’Agnata e lì, nel Suo studio, ho visto il panorama che Lui vedeva: in quel momento ho sentito che dovevo rientrare in quel mondo, ritrovare quei personaggi, portandoci quello che ero diventato; interpretandolo a mio modo secondo le esperienze che ho avuto, secondo la musica che ho studiato, secondo quello suonato, secondo quello che ho ascoltato: secondo me.»