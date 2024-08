Iscrizioni al servizio Scuolabus del comune di Carbonia, domande entro il 30 agosto 2024

Sono aperti fino al 30 agosto 2024 i termini per poter effettuare le iscrizioni al servizio scuolabus riservato agli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo. «Si tratta di un servizio importante a supporto del diritto allo studio, promosso dall’Amministrazione comunale di Carbonia per venire incontro agli alunni – che frequentano le scuole dell’obbligo della città – aventi residenza anagrafica a non meno di due chilometri dall’istituto scolastico di competenza», ha detto l’assessora della Pubblica istruzione Antonietta Melas.

Gli interessati dovranno presentare le domanda entro e non oltre il termine del 30 agosto 2024, al fine di consentire all’Ufficio Pubblica Istruzione la predisposizione del servizio per l’anno scolastico 2024-2025.