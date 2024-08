Teatro, musica, cabaret e moda per il VI Festival “Palcoscenici d’Estate” organizzato dal Teatro del Segno ad Allai con il patrocinio e il sostegno del comune di Allai, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura: ironia in scena nel paese del Barigadu con “Communication”, il nuovo spettacolo di e con Gabriele Cossu, in programma giovedì 22 agosto, alle 22.00, in piazza dei Balli, con la partecipazione della cantante Pamela Lorico e della coreografa Rebecca Mascia, per una riflessione sulle forme e sugli errori di comunicazione nell’era dei social media e un ideale viaggio nelle «periferie umane, urbane e culturali della Sardegna» venerdì 23 agosto, alle 22.00, sempre in piazza dei Balli, con “Ti tiro una foto…” di e con Renzo Cugis e Lele Pittoni, un divertente reading in lingua sarda, per un affresco dell’Isola tra racconti e canzoni. Infine una sfilata di moda, sabato 24 agosto, alle 22.00, in piazza Santo Isidoro ad Allai, con la presentazione della Collezione “Naty_Couture” della stilista Natalia Plamadeala.