Villamassargia e Iglesias, insieme verso un nuovo prodotto turistico intercomunale

Al via forme di turismo esperienziale tra Villamassargia e Iglesias: è partita martedì 30 luglio una nuova proposta turistica, nata dalla collaborazione tra i Comuni di Iglesias e di Villamassargia, con il coinvolgimento della Pro loco di Villamassargia e Iglesias Turismo per l’organizzazione del tour. Tappa designata quella di s’Ortu mannu, dove da Iglesias sono giunti, con un minibus, una quindicina di turisti pronti a immergersi in un’oasi naturale che acquisisce un particolare fascino al tramonto con i suoi ulivi millenari.

«Stiamo sperimentando – hanno sottolineato i sindaci Debora Porrà e Mauro Usai – un nuovo prodotto turistico intercomunale; l’esperienza dei visitatori, infatti, prescinde dai confini amministrativi. Ben vengano sinergia e collaborazioni per la crescita del turismo e per far conoscere sempre di più le bellezze del nostro territorio.»

Accompagnati dalle guide Marco Vacca e Maria Laura Mocci, i visitatori sono stati accolti dall’attore e regista Luigi Pusceddu che, riproponendo un frammento della piece teatrale “Passio Christi” di Gianluca Medas, ai piedi de sa Reina ha riportato tutti per qualche istante all’orto del Getsemani e alle ultime ore della vita di Gesù tradito da Giuda.

«Collegando varie peculiarità e aspetti che apparentemente potrebbero sembrare lontani tra loro – ha spiegato Marco Vacca di Iglesias Turismo – si è in grado di creare un prodotto turistico più appetibile con una larga offerta che il Sulcis possiede, ma che troppo spesso sottovaluta come mare, montagna e siti minerari.»

Tra descrizioni storiche e collegamenti enogastronomici, la passeggiata nel parco ha offerto l’occasione per permettere ai partecipanti di degustare, grazie alla Pro Loco, prodotti tipici e genuini offerti dalle aziende locali. Il tour è poi proseguito alla scoperta del museo mineralogico dell’Iglesiente.

Le prossime date proposte del tour sono martedì 20 agosto e martedì 24 settembre.

Chi volesse prenotarsi e ricevere ulteriori informazioni può chiamare l’Ufficio del Turismo di Iglesias al numero 0781/274507. L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.