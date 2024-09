E’ iniziato oggi, a Carbonia, il servizio scuolabus, per gli studenti aventi diritto, nei tre consueti percorsi. Il servizio mensa prenderà invece il via lunedì 23 settembre. Il sindaco Pietro Morittu e l’assessora della Pubblica istruzione Antonietta Melas esprimono soddisfazione per la celerità di avvio di due strumenti fondamentali a sostegno del diritto allo studio – il servizio scuolabus e il servizio mensa scolastica – finalizzati a consentire il regolare funzionamento delle attività educative e didattiche per gli studenti delle nostre scuole cittadine. L’Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, ha lavorato alacremente per garantire l’avvio tempestivo del servizio di trasporto e del servizio di ristorazione, in concomitanza con l’inizio degli anni scolastici. Obiettivo raggiunto anche in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2024-2025.

E’ molto importante il ruolo educativo che il servizio mensa svolge nella programmazione didattico-educativa della scuola dell’infanzia e nei percorsi scolastici “a tempo pieno” della scuola primaria. La consumazione del pasto a scuola rappresenta infatti un vero e proprio strumento di apprendimento educativo-didattico di stili alimentari e di vita finalizzati anche alla prevenzione di patologie come l’obesità e il diabete. Il servizio di ristorazione scolastica, oltre ad essere un’opportunità di socializzazione ed efficace strumento educativo-didattico, svolge l’importante funzione di conciliazione del rapporto famiglia-lavoro.