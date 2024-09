Il comune di Villamassargia ha stipulato una convenzione con la Croce Rossa di Cortoghiana

La Croce Rossa di Cortoghiana riceverà in comodato d’uso gratuito una stampante offerta dal comune di Villamassargia che ha stipulato una convenzione con la storica associazione di volontariato per avviare una collaborazione in ambito sociale.

La delegazione CRI, rappresentata dal presidente del comitato provinciale di Cagliari Vittorino Erriu e dai volontari Agnese Delogu e Aldo De Muro, è stata accolta in Comune dalla sindaca Debora Porrà, affiancata dal vicesindaco Francesco Mameli e dall’assessore Stefano Osanna (che ha la delega al Volontariato e alla Protezione civile). Il tavolo, a cui hanno partecipato anche il capitano della compagnia barracellare Fulvio Loi e il comandante della stazione dei carabinieri Fabio Fanutza, è stata l’occasione per sviluppare una riflessione comune sull’importanza di fare rete territoriale in un momento così cruciale per compensare le carenze in ambito sanitario.

«Con la convenzione abbiamo voluto prendere un impegno formale – ha motivato la sindaca Debora Porrà – assumendo una responsabilità etica e sociale e siamo partiti con un segnale pratico di supporto.»

Tanti i progetti elencati dal presidente Vittorino Erriu che ha evidenziato la collaborazione già in essere tra Cortoghiana, Santadi e Iglesias e l’idea di ampliarsi con altri nuclei.

Appare urgente secondo Vittorino Erriu proporsi come unità territoriale e spingere su un rapporto di convergenza solidale con gli Enti locali, al fine di dare risposte a livello sanitario. A Cagliari, con l’impegno della Croce Rossa, è già partita la farmacia solidale e a breve girerà un ambulatorio mobile di prossimità.

«Stiamo mettendo in piedi – aggiunge Vittorino Erriu – attività di soccorso a mare con un gommone e una idroambulanza, tramite convenzione con la capitaneria di Porto, e stiamo lavorando per un corso di accesso per formare volontari.»

Un corso per insegnare tecniche di primo soccorso promosso dai volontari della Croce Rossa sarà proposto anche tra gli eventi della sagra delle olive, l’atteso appuntamento che si svolgerà a Villamassargia a fine ottobre e che quest’anno giungerà alla sua trentesima edizione. La CRI sarà presente, a testimonianza di un’alleanza preziosa.