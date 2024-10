Domenica 20 ottobre Carbonia si colorerà nuovamente di rosa con la “Pittarosso Pink Parade Carbonia-Insieme per Vale”

Dopo la straordinaria partecipazione delle scorse edizioni, domenica 20 ottobre la città di Carbonia si colorerà nuovamente di rosa con la “Pittarosso Pink Parade Carbonia-Insieme per Vale”. L’evento, organizzato per il secondo anno consecutivo nel nostro Comune, prevede una camminata di 5 km al fine di raccogliere fondi in favore della fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro i tumori femminili. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Carbonia, è organizzata dal gruppo locale della fondazione Veronesi in memoria di Valentina Cossu, una delle prime volontarie della sezione di Carbonia, recentemente scomparsa.

Il raduno in piazza Roma è previsto per le ore 9.30 con partenza fissata per le ore 10.00.

Le strade interessate dall’iniziativa sono le seguenti: piazza Roma, via Manno, via Fosse Ardeatine, via Gramsci, via Costituente, piazza Sergio Usai, con arrivo alla Grande Miniera di Serbariu, per poi rientrare – percorrendo via Roma – in piazza Roma, nella quale verranno allestiti dei punti di ristoro a compensazione dell’indebolimento e dell’affaticamento fisico sostenuto dalle partecipanti, attese in circa 250-300 persone, tra cui anche ragazzi e bambini.