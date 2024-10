E’ morto oggi, all’età di 84 anni, Cesare Corda, giornalista televisivo ed ex consigliere regionale. Lottava da molti anni contro il morbo di Parkinson. Ha scritto il libro “Benvenuto Mister Parkinson”, reportage di 4 anni di battaglie dal fronte della malattia, “Così… ho zittito il mostro” che ha presentato in ogni angolo della Sardegna.

Nato a Cagliari il 18 febbraio 1940, Cesare Corda esordì nel giornalismo l’11 novembre 1975. Dal Palalido di Milano fece per Radiolina la radiocronaca del campionato d’Europa dei pesi mosca tra Udella e Martin. Iniziò anche a fare le telecronache di calcio e di pugilato, per Videolina. Condusse varie trasmissioni di successo. Dopo tredici anni di gavetta, iniziò a collaborare con Canale 5. Venne inviato in Sudan alla ricerca dei guerriglieri che avevano rapito due tecnici italiani. Riuscì a intervistare il capo di quei ribelli. Fu il primo scoop ripreso dalla stampa mondiale. In 12 anni, come inviato e poi come corrispondente dalla Sardegna del TG4-TG5, Studio Aperto e di Italia 1 Sport, realizzò circa mille servizi.

Ha svolto la sua attività giornalistica fino all’arrivo della malattia. Dopo lo sgomento iniziale, si ribellò e ricominciò a combattere e a fare il giornalista.

Nel 1999 venne eletto consigliere regionale nelle liste di Alleanza Nazionale, con 9.838 preferenze.

Ciao Cesare

Giampaolo Cirronis