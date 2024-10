Festa di Halloween e Carignano Open Day:  il ponte di Ognissanti tra magia e tradizione a Sant’Antioco

Il ponte di Ognissanti occasione per promuovere l’isola e accogliere visitatori. Dal 31 ottobre al 3 novembre, infatti, Sant’Antioco si prepara a vivere una serie di appuntamenti perfetti sia per trascorrere del tempo in famiglia e con gli amici nel centro cittadino e all’aria aperta, sia per scoprire la nostra isola, meta di qualità anche nel periodo autunnale, vivendone la cultura e le tradizioni.

Ecco, dunque, un fine settimana lungo in occasione del ponte di Ognissanti con due eventi imperdibili che celebrano la magia di Halloween e la ricchezza del nostro territorio.

«La proposta parte giovedì 31 ottobre con la festa di “Halloween: una festa per tutti” – racconta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – a partire dal pomeriggio Sant’Antioco si trasformerà in un luogo di festa e divertimento per grandi e piccini. La festa di Halloween, in piazza Italia, offrirà un’atmosfera incantata con musica e attività dedicate ai bambini in una cornice di costumi “mostruosi”. Durante la serata spazio anche al divertimento per gli adulti.»

L’altro appuntamento, nato dalla costante collaborazione con i produttori di vino, si intitola “Carignano Open Day: Un Viaggio nei Vigneti”. Nei giorni del 1, 2 e 3 novembre, Sant’Antioco ospiterà la prima edizione del Carignano Open Day: un’opportunità unica per gli amanti del vino e della natura di esplorare i vigneti di Carignano a Piede Franco, dove si potrà scoprire la storia e le tradizioni legate al nostro vino identitario.

«Durante le visite guidate – prosegue Roberta Serrenti – i nostri produttori esperti accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle tecniche di coltivazione e vinificazione in un viaggio unico nella storia millenaria di Sant’Antioco. Vi sarà inoltre la possibilità di degustazioni che promettono di deliziare il palato.»

Le prenotazioni per le degustazioni e tutte le informazioni verranno fornite dall’Infopoint turistico Visit Sant’Antioco.