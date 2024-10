Il Consiglio comunale di Carbonia tornerà a riunirsi lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica nelle seguenti giornate:

lunedì 28 ottobre alle ore 13,45, prima convocazione, ed alle ore 15,00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni e interpellanze (a seguire mozioni e ordini del giorno);

mercoledì 30 ottobre alle ore 15,30, prima convocazione ed eventualmente alle ore 16,30 in seconda convocazione:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs n. 118/2011

3. Modifica al Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del patrocinio comunale in favore di soggetti o enti operanti nei settori cultura, spettacolo e turismo

4. Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e applicazione avanzo

5. Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/02/2024 – Approvazione variazione dell’allegato ad oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 approvato con Deliberazione della G.C. n. 5 del 15.01.2024 e ss.mm.ii. – annualità 2024, 2025 e 2026