Il comune di Carbonia ha consegnato i lavori di riqualificazione dello stadio “Carlo Zoboli” alla ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto

Dopo alcune rimodulazioni progettuali decise nel corso degli anni, con la consegna dei lavori riqualificazione dello Stadio Zoboli, avvenuta stamane, finalmente si concretizza un intervento atteso da tempo in città, in primis dalla società Carbonia calcio e dai tifosi.

Si partirà nelle prossime settimane con il ripristino della copertura e della messa in sicurezza dei giunti della tribuna; si proseguirà con la realizzazione di un pozzo – quale strumento utile per l’abbattimento dei costi di gestione; e si concluderà con la riqualificazione degli spogliatoi.

Quest’ultimo intervento sugli spogliatoi, maggiormente impattante in termini di tempistiche e lavori da realizzare, si effettuerà (su specifica richiesta scritta della società al fine di evitare di giocare in trasferta o in altri campi) successivamente, in prossimità della conclusione del campionato in corso.