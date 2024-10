Sinistra Futura e M5S comune di Carbonia: «La verità sulla piscina: per ora una scatola vuota»

Qualche settimana fa la Giunta comunale di Carbonia, tramite i social, annunciava la presenza di un finanziamento cospicuo per la piscina, prevedendo l’inizio dei lavori entro il primo quadrimestre del 2025 e lasciando immaginare una successiva apertura dell’impianto. Abbiamo allora presentato in Consiglio comunale una interpellanza per sapere se quel finanziamento avrebbe coperto anche eventuali lavori manutentivi all’interno dello stabile e se la Giunta fosse a conoscenza dell’importo necessario per questi lavori che apparivano già ingenti prima della chiusura e che ora, dopo tre anni di inutilizzo, potrebbero essere ragionevolmente aumentati. Bene, ecco la risposta: il finanziamento da più di un milione di euro annunciato come la soluzione per avere finalmente l’impianto aperto, coprirà esclusivamente lavori di efficientamento energetico. Sono quindi esclusi i lavori da effettuare all’interno della struttura. Non solo, ma, ad oggi, la Giunta, non conosce nemmeno l’esigenza finanziaria per questi lavori di ripristino. La domanda che i cittadini e le cittadine di Carbonia si pongono è: quando sarà possibile usufruire della struttura? Se qualcuno si fosse illuso di una prossima apertura, sappia che c’è ancora da attendere.

Gruppi consiliari di Sinistra Futura e Movimento 5 Stelle comune di Carbonia