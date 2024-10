Promozione regionale: il derby Villamassargia – Atletico Masainas è terminato in parità, 1 a 1

Il derby Villamassargia – Atletico Masainas, valido per la sesta giornata di andata del girone A del campionato di Promozione regionale, è terminato in parità, 1 a 1. I goal sono stati messi a segno da Daniele Cosa per l’Atletico Masainas e Angioni per il Villamassargia.

L’Atletico Masainas sale a quota 6 punti, al 12° posto; il Villamassargia ha un punto in meno, 5, e occupa la 14ª posizione.

Sugli altri campi, la capolista Tharros è stata bloccata sullo 0 a 0 interno dal Selargius ed è stata raggiunta in vetta, a quota 14 punti, dal Lanusei, che ha battuto 2 a 0 la Villacidrese, ferma a 12 e scivolata al quarto posto, scavalcata anche dall’Atletico Cagliari che ha battuto 2 a 1 l’Arborea.

Il Guspini ha battuto 2 a 1 il Cus Cagliari, l’Uta Calcio ha vinto 3 a 1 a Terralba con la Francesco Bellu, il Calcio Pirri s’è imposto 4 a 1 a Orroli. Sono terminate in parit, infine, Sant’Elena Quartu-Idolo, 2 a 2, e Castiadas 1973-Tortolì, 1 a 1.

Domenica 20 ottobre l’Atletico Masainas ospiterà il Sant’Elena Quartu, il Villamassargia giocherà a Pirri, la Villacidrese ospiterà il Guspini. Sugli altri campi: Arborea-Orrolese, Tortolì-Lanusei, Cus Cagliari-Atletico Cagliari, Idolo.Terralba Francesco Bellu, Selargius-Castiadas 1973 e, infine, Uta Calcio 2020-Tharros.