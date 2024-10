Ripartono da via del Minatore, a Carbonia, gli interventi di sistemazione delle arterie stradali che versano in precarie condizioni

L’assessore dei Lavori pubblici e dell’Ambiente del comune di Carbonia, Manolo Mureddu, ha presentato ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sala riunioni della Torre civica, la nuova fase del programma degli asfalti delle arterie cittadine che si trovano in condizioni più precarie. Hanno partecipato alla conferenza stampa gli ingegneri Mario Mammarella e Claudio Mei

«Lo avevamo annunciato più volte – ha spiegato l’assessore Manolo Mureddu – il percorso di riqualificazione delle strade cittadine avviato l’anno scorso (con oltre 5 km di vie asfaltate) non si è interrotto. Dalla settimana prossima si riparte intervenendo in una delle principali arterie di accesso della città di Carbonia: via Del Minatore. Da troppi anni in attesa di interventi e ultimamente divenuta quasi impraticabile.»

«Con 650.000 euro di risorse destinate a questo scopo – ha aggiunto Manolo Mureddu – andremo a risolvere le principali criticità del manto stradale; interverremo in profondità nella carreggiata; proseguiremo nella costruzione della pista ciclabile fino alla via ospedale e riqualificheremo almeno uno dei marciapiedi. Si partirà martedì prossimo, 8 ottobre, con le prime attività propedeutiche alla cantierizzazione, si proseguirà il 14 con le vere e proprie operazioni di riqualificazione. Ci scusiamo fin da ora per ogni problematica causata alla viabilità da queste indispensabili operazioni.»