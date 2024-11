Gianluigi Rubiu (FdI): «Lavoratori, Sindacati e Politica: fronte unico nella vertenza Glencore»

«Il piano di fermata della linea zinco è una scelta unilaterale folle e scellerata che mette a rischio 1.200 famiglie. Impensabile tenere in marcia solo i forni Waelz con la produzione di ossidi di zinco che potranno impegnare un limitato numero di lavoratori. Avviare subito un’interlocuzione tra Regione e Ministero per convincere la Glencore a desistere o trovare soluzioni alternative per la tutela dei lavoratori.»

Lo ha detto oggi Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelki d’Italia.