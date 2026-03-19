Sensori glicemici negati a migliaia di sardi: interrogazione urgente di Gianluigi Rubiu (FdI) in Consiglio regionale



«In Sardegna migliaia di persone con diabete rischiano ogni giorno la salute perché la Regione non garantisce un accesso adeguato ai sensori glicemici, nonostante le chiare evidenze scientifiche e le indicazioni nazionali più aggiornate. È una situazione indegna di un sistema sanitario che si definisce universale e che, invece, finisce per discriminare i pazienti in base alla loro terapia e, spesso, al reddito.»

Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu, che ha presentato un’interrogazione urgente alla presidente della Regione e all’assessore della Sanità per chiedere conto delle gravi carenze nell’assistenza alle persone con diabete e per sapere quali misure immediate si intendano adottare.

«Mentre le linee guida nazionali raccomandano l’utilizzo dei sensori per tutti i pazienti in terapia insulinica, in Sardegna – prosegue Gianluigi Rubiu – si continua ad applicare criteri vecchi e restrittivi che escludono migliaia di malati, in particolare quelli trattati con sola insulina basale. A pagarne il prezzo sono soprattutto i più fragili, che non possono permettersi di acquistare i dispositivi di tasca propria. Di fatto, la Regione sta creando pazienti di serie A e pazienti di serie B».

Il consigliere sottolinea come la dotazione finanziaria prevista dalla Giunta per i sistemi integrati per il diabete risulti del tutto insufficiente persino a garantire l’attuale livello di erogazione dei dispositivi, figuriamoci a estenderne l’uso secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. «Si stanziano risorse che non coprono neppure l’esistente e poi ci si stupisce se le famiglie denunciano disservizi, ritardi, forniture inadeguate. Qui non siamo davanti a un dettaglio contabile, ma a una scelta politica precisa: risparmiare sulla pelle dei malati cronici», attacca Gianluigi Rubiu.

Nell’interrogazione si chiede alla Giunta se intenda aggiornare con urgenza le deliberazioni regionali sui criteri di prescrizione dei sensori glicemici, adeguandole alle linee guida nazionali e alle migliori pratiche già adottate in molte altre Regioni, e se non ritenga doveroso incrementare gli stanziamenti per garantire a tutti i pazienti in terapia insulinica un monitoraggio moderno ed efficace.

«Il diabete non aspetta i tempi della burocrazia – conclude Gianluigi Rubiu –. Ogni giorno senza un controllo adeguato significa più rischi di ipoglicemie, complicanze, accessi in pronto soccorso. La Giunta Todde ha il dovere morale e politico di smettere di voltarsi dall’altra parte e di dare risposte immediate alle migliaia di sardi che convivono con questa malattia. Non accetteremo che, ancora una volta, siano i più deboli a pagare il prezzo dell’inerzia regionale».