La Provincia del Sulcis Iglesiente avvia la campagna di prevenzione anti-larvale 2026 per la tutela della salute e dell’ambiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente, a partire dalle prossime settimane, avvierà il programma di interventi di lotta anti-larvale per l’anno 2026, finalizzato al contenimento e alla prevenzione della proliferazione degli insetti vettori, in particolare delle zanzare.

Le operazioni interesseranno l’intero territorio provinciale, con interventi mirati nei centri abitati, nelle aree umide, nei canali di scolo, nelle caditoie stradali e in tutti quei siti a rischio ristagno d’acqua. Le attività saranno svolte da personale specializzato mediante l’utilizzo di prodotti biologici e a basso impatto ambientale, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

L’importanza strategica della prevenzione. L’azione preventiva rappresenta uno strumento fondamentale per limitare il ricorso a trattamenti adulticidi, più impattanti, e per garantire un’efficace gestione del fenomeno nel lungo periodo. Secondo i protocolli operativi, l’obiettivo primario è impedire che le larve dei culicidi superino il 3° stadio di sviluppo. Per assicurare una copertura costante, il piano prevede un trattamento ogni 25 giorni da novembre a marzo e ogni 15 giorni nel periodo di maggiore criticità, da aprile a ottobre.

«La lotta anti-larvale è un intervento strategico per la tutela della salute dei cittadini e per la salvaguardia del nostro territorio – dichiara il vicepresidente e consigliere delegato all’Ambiente, Gianluigi Loru -. Anche per il 2026 abbiamo programmato un’azione capillare e continuativa, puntando su metodi sostenibili e su una forte collaborazione con i Comuni e la popolazione. È fondamentale che anche i cittadini facciano la propria parte, evitando ristagni d’acqua nelle aree private, per contribuire all’efficacia complessiva dell’intervento.»

Calendario del 1° Passaggio 2026 Il primo ciclo di interventi (1° passaggio) è già stato pianificato e avviato secondo il seguente calendario:

– Marzo: Carloforte e Siliqua (16); Carbonia (17); Domus de Maria e Gonnesa (18); Iglesias (23); Teulada (26).

– Aprile: Sant’Antioco (7); Calasetta (10); San Giovanni Suergiu (14); Nuxis (17); Villamassargia (20); Domusnovas (22); Portoscuso (24); Musei (27); Buggerru e Piscinas (28); Fluminimaggiore e Tratalias (29); Giba e Villaperuccio (30).

– Maggio: Masainas (4); Santadi (5); Perdaxius (6); Sant’Anna Arresi (7); Vallermosa (8); Narcao (11).

La Provincia invita pertanto tutti i cittadini a collaborare adottando semplici ma importanti comportamenti, come la corretta gestione dei sottovasi, la pulizia di grondaie e cortili e l’eliminazione di qualsiasi contenitore che possa favorire la formazione di acqua stagnante.

Ulteriori aggiornamenti sul calendario degli interventi e sulle aree interessate saranno pubblicati attraverso i canali istituzionali della Provincia.