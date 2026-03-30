31 March, 2026
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Nuxis ha vissuto una domenica speciale per il 100° dell’Osteria Letizia, festeggiato in collaborazione con il comune di Nuxis e Slow Food Sardegna

Nuxis ha vissuto una domenica speciale per il 100° dell’Osteria Letizia, festeggiato in collaborazione con il comune di Nuxis e Slow Food Sardegna che ha scelto il piccolo paese del Basso Sulcis per tenere la sua assemblea regionale per il secondo anno consecutivo. E’ stata una giornata all’insegna del gusto, della natura e della convivialità.
La giornata si è aperta alle 10.00 all’Osteria Letizia, con l’accoglienza dei soci Slow Food e l’avvio dei laboratori sui formaggi dell’azienda F.lli Pilloni e la partecipazione dei produttori locali dell’olio di Matteo Deias. A mezzogiorno l’assemblea dei soci presso la sala consiliare del comune di Nuxis, alla presenza del vicepresidente del Consiglio provinciale Gianluigi Loru, nel corso della quale sono intervenuti lo scrittore Salvatore Loi con la presentazione del libro “In difesa di Efisio Salis notaio di Teulada” e la presidente della Pro Loco di Nuxis Anna Rita Nioi.
Alle 13.30 il pranzo conviviale presso l’Osteria Letizia di Lele Fanutza.
La giornata si è conclusa con le visite guidate tra i boschi e le distese di asfodelo e ai siti di Sa Marchesa, la Chiesa di Sant’Elia e il Pozzo Sacro di Tattinu, in collaborazione con lo Speleo Club Nuxis.
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