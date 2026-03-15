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15° Slalom Guspini-Arbus: attive le convenzioni con Grimaldi Lines per le due prove sarde del Campionato Nazionale Slalom, lo Slalom Guspini-Arbus e lo Slalom Città di Loceri

Cresce l’attesa per il 15° Slalom Guspini-Arbus in programma il 16 e 17 maggio, e gli organizzatori dell’Arbus Pro Motor’s in collaborazione con l’Ogliastra Racing, associazione che organizza lo Slalom Città di Loceri (30-31 maggio) hanno siglato un accordo con la compagnia di navigazione Grimaldi Lines.
Infatti, sono già in vigore le convenzioni con la Grimaldi Lines per i piloti che provengono da oltre Tirreno e desiderano partecipare al 15° Slalom Guspini-Arbus e al 9° Slalom Città di Loceri, le due tappe sarde del Campionato Nazionale Slalom.
Per usufruire di queste convenzioni e ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare “Viaggi Sartoriali di Elena Capra” al numero 340.5532851, oppure all’indirizzo e-mail viaggisartoriali@yahoo.com.
La convenzione offre un’opportunità ulteriore per i piloti impegnati nel Campionato Nazionale Slalom che parteciperanno alle uniche due gare che si correranno in Sardegna, ovvero, guadagnare punti preziosi nella serie ACI Sport che vanta ben otto appuntamenti in calendario.
Lo Slalom Guspini-Arbus 4° Memorial Ignazio Pani, che ha come Ente di appartenenza l’Automobile Club Cagliari, si svolgerà sull’impegnativo e tecnico percorso ricavato sulla Strada Statale 126 Guspini-Arbus, e sarà valido, come lo scorso anno, per il Trofeo d’Italia Nord (la prima delle sette prove), per la Coppa Zona 2 (Sardegna e Toscana, la prima delle cinque prove) e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom (coefficiente 1,75, seconda delle otto prove in programma).
«Per l’Automobile Club Cagliari, è una grande soddisfazione riportare una gara del Campionato nella provincia, dopo diversi anni di assenzaha commentato Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club Cagliari e del Comitato Regionale ACI Sardegnaquesto risultato è il frutto del lavoro svolto in questi anni dall’organizzatore, l’associazione Arbus Pro Motor’s presieduta da Amerigo Vacca. Senza dubbio, il lavoro attento, continuativo e accurato ha portato a questo esito positivo per ospitare il Campionato Nazionale Slalom. Ringraziamo le amministrazioni di Arbus e Guspini per promuovere e sostenere la manifestazione, questo sicuramente dà uno sprint a noi e agli organizzatori per svolgere un lavoro ancora più attento e significativo per la promozione della gara e la valorizzazione del territorio.»
L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Arbus, del comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell’associazione Ogliastra Racing.

Nella foto (free press) il pilota Alberto Manca su Formula Gloria, secondo assoluto nell’edizione 2025 dello Slalom Guspini-Arbus. Foto di Salvatore Carta (gradita firma).

 

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