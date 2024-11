Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale di Carbonia si congratulano con Matteo Sestu, nuovo amministratore unico di Area

Il sindaco Pietro Morittu, in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale di Carbonia, in una nota diffusa in serata si congratula con il consigliere comunale Matteo Sestu per la nomina ad amministratore unico di Area.

«Ci complimentiamo con Matteo Sestu, consigliere comunale e nostro concittadino, per essere stato indicato per lo svolgimento di un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda regionale che vede la città di Carbonia quale detentrice di un ampio patrimonio di edilizia pubblica in Sardegna – ha detto il sindaco, Pietro Morittu -. Con Area abbiamo attualmente in corso una lunga serie di interlocuzioni che siamo sicuri di poter intensificare e consolidare anche in concomitanza con l’insediamento di Matteo Sestu, con cui abbiamo sempre collaborato in modo fattivo e costruttivo anche in seno al Consiglio comunale di Carbonia. Rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro a Matteo.»