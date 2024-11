L’11 novembre 2024, a Carbonia, aprirà al pubblico il nuovo sportello di “Orientamento digitale”, che sarà attivo il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Ex Tribunale di via XVIII Dicembre. In seguito ad una prima fase di sperimentazione è prevista l’apertura anche presso le due maggiori frazioni della città, Cortoghiana e Bacu Abis.

«Nella nostra città, in linea con il trend nazionale e con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il tema delle competenze digitali è al centro dell’agenda politico-amministrativa – ha spiegato il sindaco Pietro Morittu -. L’iniziativa mira a colmare il gap digitale con uno specifico progetto finalizzato a incrementare la formazione dei cittadini in ambito digitale, nella ferma consapevolezza dell’importanza di proporre iniziative di inclusione digitale a livello locale, utilizzando i tradizionali spazi fisici come veicoli di alfabetizzazione digitale.»

Ad esprimere la sua soddisfazione è l’assessora alla transizione digitale Katia Puddu, che ha spiegato in cosa consisterà questo meritorio progetto: «Il comune di Carbonia, tramite la figura di un orientatore con competenze in ambito digitale, individuato tra il personale interno dell’Ente, ha rilevato le principali esigenze dei nostri concittadini nell’utilizzo dei servizi digitali, con particolare riguardo a SPID e CIE, per fornire loro supporto e orientamento per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e ai servizi dei privati aderenti. Il servizio voluto dall’amministrazione consentirà l’acquisizione di competenze in grado di facilitare i cittadini nell’esercizio autonomo dei diritti in modalità digitale in questi anni di transizione e di mutamento della modalità di dialogo con le pubbliche amministrazioni».