Al via al Sirai di Carbonia e al CTO di Iglesias, l’edizione 2024 del “Natale della Bontà”, iniziativa di solidarietà organizzata da Nadia Pische, docente di scuola primaria, giornalista pubblicista, in occasione delle festività natalizie 2024. La quarta edizione del “Natale della Bontà” consiste in un progetto d’allestimento natalizio della hall nonché sala d’attesa dell’ospedale Sirai, nella sala d’attesa del Pronto Soccorso dello stesso ospedale e nella hall del CTO di Iglesias. Oltre all’allestimento è prevista una consegna di regali ai bimbi della Pediatria e ai degenti del reparto di Psichiatria da parte di Babbo Natale. L’allestimento sarà realizzato nei giorni 20, 21, 22 dicembre. Al progetto hanno aderito numerose associazioni e privati che hanno donato addobbi a loro scelta. I fiorai del territorio limitrofo al CTO e al Sirai hanno donato una stella di Natale, bar e pasticcerie leccornie per le festicciole nei reparti di Pediatria e di Psichiatria. Farmacie e negozi hanno regalato i doni.

Tutto si svolgerà nella massima sicurezza, in considerazione del fatto che la situazione relativa al Covid è ancora sotto attenzione.

«Le prime tre edizioni sono state un vero successo e hanno regalato un sorriso a chi sta male e a chi se ne prende cura – ha detto Nadia Pische – e ci sono tutte le condizioni perché lo sia anche l’edizione di quest’anno.»

Il programma.

Venerdì 20 dicembre

Ore 16.00/17.30, piccola festa e consegna doni in psichiatria.

Ore 17.30/19.30 addobbo albero nella hall e nella sala d’attesa del Pronto soccorso dell’ospedale Sirai.

Sabato 21 dicembre

Ore 10.30 consegna dei doni in Pediatria al Cto

Ore 11.30/12.30 addobbo albero nella hall del Cto.