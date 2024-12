Il sindaco di Carbonia ha ordinato la chiusura dei parchi e delle aree cimiteriali dalla mezzanotte alle 21.00 di domani per le condizioni meteo avverse

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, con ordinanza n. 139 del 19.12.2024, ha disposto a tutela della cittadinanza e in via prudenziale la chiusura dei parchi fruibili sul territorio comunale e delle aree cimiteriali dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di venerdì 20 dicembre 2024 a causa delle previste condizioni meteo avverse, caratterizzate da forti raffiche di vento.

Il comune di Carbonia, a fini informativi e preventivi, consiglia di attenersi alle norme comportamentali di autoprotezione, previste in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento, che in breve si ricordano:

All’aperto

– evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola;

– evita con particolare attenzione le aree e strade alberate.

In ambiente urbano

– se ti trovi alla guida di un’auto o di una moto, presta particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il mezzo e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta;

– presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti;

In casa