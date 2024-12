Carbonia-Alghero, una sfida dal sapore antico

E’ una sfida dal sapore antico che riporta indietro nel tempo di ben 42 anni quella che va in scena questo pomeriggio alle 15.00, tra Carbonia ed Alghero, nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza regionale.

Carbonia ed Alghero nel campionato Interregionale 1981/1982 si resero protagoniste di un testa a testa a lungo equilibrato e carico di emozioni, nella corsa verso la serie C2.

La squadra catalana si impose nel girone d’andata nel confronto diretto disputato al Comunale di Carbonia, 2 a 1, con goal di Oggiano e Mariotti, e goal dell’indimenticabile Marco Congiu per il Carbonia, e grazie a quel successo chiuse il girone d’andata davanti al Carbonia e all’Olbia. La squadra mineraria accusò il colpo e nelle ultime cinque giornate del girone d’andata lasciò punti per strada con tre pareggi, a Sorso e Olbia e in casa con il Guspini, vincendo con Tharros e Thiesi.

Il Carbonia di Checco Fele all’inizio del girone di ritorno cambiò marcia e infilò un filotto di sette vittorie e due pareggi nelle prime nove giornate, prima del confronto diretto al Mariotti di Alghero, vinto con un goal di Pietro Pillosu, al termine di 90 minuti caldissimi, sia dentro sia fuori dal campo.

Centrato il sorpasso, il Carbonia non si fermò più, vincendo altre cinque partite di fila (otto in totale nel finale di campionato) e festeggiando la promozione in serie C2 con una giornata di anticipo, il 2 maggio 1982, al Comunale di Carbonia, con la vittoria sull’Olbia, goal di Adriano Novellini su calcio di rigore. Fu l’inizio di un lungo ciclo per il Carbonia nel calcio professionistico, durato sei stagioni, fino al drammatico spareggio di Terni del 12 giugno 1988, perso 4 a 3 con il Pontedera, che segnò il ritorno amaro nel campionato Interregionale.

Giampaolo Cirronis

Nella foto di copertina la gradinata del Mariotti di Alghero gremita di tifosi del Carbonia il 28 marzo 1982