Eccellenza: il Carbonia ospita l’Alghero, l’Iglesias gioca a Nuoro

Giornata importante con impegni difficili per Carbonia e Iglesias, nel campionato di Eccellenza regionale. Il Carbonia di Diego Mingioni, metabolizzata l’amara eliminazione dalla Coppa Italia ad un passo dalla fine, si rituffa in campionato con la ferma determinazione di interrompere la lunga serie negativa che l’ha fatto scivolare dal sesto al terz’ultimo posto in classifica, con soli 8 punti messi insieme nelle prime 11 giornate. L’intera rosa è a disposizione.

L’avversario odierno, l’Alghero, arriva a Carbonia reduce da un periodo opaco.

«Siamo consapevoli di non essere nel nostro momento migliore e tutti insieme stiamo dedicando tempo ed energie per trovare e imboccare la strada giusta – ha detto alla vigilia il tecnico catalano Gian Marco Giandon, ex calciatore del Carbonia -. La società è solida e compatta, formata da persone che fanno tanti sacrifici e che in questi anni hanno contribuito in maniera importante per riportare l’Alghero a certi livelli, ragion per cui società, staff tecnico e squadra lavorano con l’obiettivo di dare un valore a ciò che è stato costruito. La società nel non far mancare niente ai suoi tesserati e cercando di migliorare sempre, noi come staff tecnico per trovare le soluzioni più efficaci per la squadra e la squadra con il dovere di mettere sempre l’anima in ogni partita, senza scuse o alibi di alcun genere.»

Dirige Riccardo Urru di Sassari, assistenti di linea Giuseppe Puddu e Daniele Figus di Oristano.

L’Iglesias è di scena al “Frogheri” di Nuoro contro la squadra di Ivan Cirinà. Anche per la squadra di Giampaolo Murru l’imperativo d’obbligo è riscattare l’amara sconfitta subita otto giorni fa al Monteponi con il Villasimius, per riprendere il percorso che porta ai playoff, al momento distante due punti. La squadra non è riuscita fin qui a raggiungere costanza nel rendimento e nei risultati, ma ha i mezzi per lasciare l’anonimato del centroclassifica e inserirsi stabilmente nei quartieri alti della classifica.

Dirige Enrico Pappalardo di Crema, assistenti di linea Mattia Cordeddu e Luigi Antonio Urtis di Sassari.

Sugli altri campi si giocano Bari Sardo-Taloro Gavoi, Ghilarza-Ferrini, Monastir-Calangianus, San Teodoro Porto Rotondo-Ossese, Tempio-Budoni, Villasimius-Li Punti.