Con l’assunzione del dott. Massimo Rossi, è stato completato il nuovo assetto organizzativo della Direzione delle professioni sanitarie della ASL del Sulcis Iglesiente

Con l’assunzione del dirigente delle Professioni Sanitarie – Area delle professioni della Riabilitazione -, dott. Massimo

Rossi, è stato completato il nuovo assetto organizzativo della Direzione delle professioni sanitarie della ASL del Sulcis

Iglesiente.

La Direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della

prevenzione), diretta attualmente dal dott. Antonello Cuccuru, concorre al perseguimento della mission aziendale

assicurando qualità, efficacia ed efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali erogate dalla ASL Sulcis

Iglesiente.

La Struttura, alla quale afferiscono 929 dipendenti, è la più popolata tra le strutture complesse aziendali e si configura

come un servizio pienamente integrato con tutte le Unità Operative Ospedaliere e Territoriali, con cui concorre al

perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurando qualità e sicurezza delle cure.

La Direzione delle professioni Sanitarie (DPS), collocata in Staff alla Direzione Generale, è articolata in un livello

centrale, in un livello ospedaliero e in un livello territoriale, il cui governo è garantito dagli incaricati di funzione

organizzativa (ex coordinatori infermieristici e tecnici).

In particolare, si occupa di garantire il fabbisogno delle risorse del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-

sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto che operano nella ASL, in conformità con la

pianificazione strategica e gli obiettivi aziendali, di progettare e sviluppare modelli organizzativi assistenziali innovativi

e coerenti con l’organizzazione aziendale.

Punto di forza della DPS è rappresentato dalla valorizzazione delle competenze dei propri professionisti, garantita

anche da una continua e costante valutazione sul fabbisogno formativo, con definizione di piani formativi mirati alle

singole figure professionali.

La Struttura delle professioni sanitarie assicura la programmazione, la definizione e l’erogazione dei percorsi tecnico

assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie e dagli operatori di supporto nelle diverse strutture aziendali, secondo

criteri uniformi modulati in base alle diverse esigenze organizzative, garantendo l’impiego ottimale delle risorse

disponibili e favorendo un’assistenza personalizzata e di qualità nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

Insieme al neoassunto dott. Massimo Rossi, fanno parte della Struttura il dirigente delle professioni sanitarie – Area

delle professioni infermieristiche e ostetriche dott. Giuseppe Lojacono e il dirigente delle professioni sanitarie – Area

delle professioni tecnico sanitarie – dott. Alessio Urgenti.

I tre dirigenti sono supportati dall’Ufficio di Staff a cui afferiscono l’infermiera dott.ssa Silvana Vincis e il tecnico di

laboratorio dott. Francesco Masala.