Ieri mattina il prefetto di Cagliari ha consegnato 13 diplomi di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana

Ieri mattina, presso il Palazzo del Governo, a Cagliari, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana e delle medaglie d’onore commemorative ai familiari di cittadini italiani deportati in Germania.

Dopo i saluti alle autorità civili, militari e religiose presenti in sala, si è proceduto alla consegna di due medaglie d’onore alla memoria dei signori Biagio Di Caro e Alessandro Onnis, cittadini italiani deportati in Germania ed internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ritirate dai rispettivi familiari.

Successivamente, si è proceduto alla consegna delle distinzioni onorifiche conferite dal Capo dello Stato a 13 cittadini che si sono distinti per meriti nel servizio civile, militare, sociale e nel volontariato.

Il diploma di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana è stato consegnato al sig. Giovanni Perra, assistente tecnico in servizio presso il Comando Marittimo Ovest; al Lgt. C.S. Angelo Giuseppe Mangano, ispettore direttore di macchine presso la stazione navale di manovra della Guardia di Finanza di Cagliari; al luogotenente C.S. Giampaolo Marongiu, comandante della sezione operativa volante della Guardia di Finanza, Compagnia di Iglesias; alla signora Agnese Delogu, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna a riposo; al signor Stefano Porcu, direttore tecnico del Settore Paracanoa della Federazione Italiana Canoa Kayak; al signor Aldo Bruni, sovrintendente della Polizia di Stato a riposo; al signor Angelo Ninu, ispettore superiore della Polizia di Stato a riposo; al dottor Gabriele Mereu, dirigente medico della Asl di Cagliari; al capitano dottor Roberto Loche, ufficiale medico dell’Esercito Italiano in servizio presso il Dipartimento Militare di medicinalegale di Cagliari; al colonnello Alessio Gabriele Degortes, vice comandante del Comando Militare Esercito Sardegna.

Alla professoressa Maria Antonietta Mongiu, archeologa e docente universitaria, e al dottor Enzo Floridia, presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, è stata consegnata l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce è stata attribuita al dott. Giorgio Falconi, dirigente pubblico a riposo.

A margine della cerimonia il prefetto Giuseppe Castaldo ha tenuto a sottolineare che «la cerimonia di consegna delle onorificenze non è solo un momento solenne, ma anche un’occasione per riflettere sulle tante positività presenti nel territorio, che si sono distinte per un impegno attivo nel campo della legalità, della cultura, della solidarietà, del volontariato, per la promozione del diritto alla salute e dell’inclusione sociale, anche in presenza di condizioni di disabilità».