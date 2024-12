Nell’area demaniale del comune di Iglesias denominata “Le Casermette” sorgeranno 24 alloggi popolari, via libera della Giunta regionale al comune di Iglesias

La Giunta regionale oggi ha deliberato l’autorizzazione al comune di Iglesias per l’emanazione di un bando speciale, ai sensi dell’articolo 4 comma 7 della L.R. n. 13/1989, per l’assegnazione di 24 alloggi da adibire ad ERP (edilizia residenziale pubblica) nell’area demaniale del comune di Iglesias denominata “Le Casermette”, ubicati in Piazza Buozzi, e ha indicato i requisiti per la partecipazione al bando medesimo.