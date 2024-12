Iglesias: tre nuove unità cinofile dei vigili del fuoco

Si chiamano Simo, Hermione e Joy le nuove unità operative che sono entrate a far parte del Nucleo Cinofilo della Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Sardegna. I tre nuovi cani, rispettivamente un pastore belga, un border collie ed un golden retriver, vanno ad aggiungersi alle sette unità già presenti nel territorio regionale ed andranno ad affiancare il personale operativo nelle sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Dichiarati operativi dal primo dicembre, ieri, insieme ai rispettivi conduttori, hanno affiancato le altre unità del nucleo nella loro prima esercitazione nel campo di addestramento per unità cinofile che si trova presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias.