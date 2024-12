E’ stato presentato a Carbonia il campionato d’Europa dei pesi Piuma tra Cristobal Lorente e Francesco Grandelli

E’ stata presentata questo pomeriggio, a Carbonia, la Boxing Night che metterà la Sardegna sulla mappa della boxe più prestigiosa, con la partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto. Venerdì 13 dicembre sarà una data importante per la boxe e per la Sardegna: presso il Palazzo dello Sport di Carbonia, si svolgeranno sei incontri di pugilato professionistico, con il match principale valido per il Titolo Europeo dei pesi piuma, conteso tra il campione in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente, e lo sfidante Francesco Grandelli da Nichelino, Torino.

Un evento sportivo di caratura internazionale, che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN Italia e contestualmente su ESPN+ in America e Canada, reso possibile dalla sinergia di iniziative private e dal supporto delle istituzioni sarde su vari livelli.

La manifestazione è sportivamente organizzata dalla OPI Since 82 della famiglia Cherchi, dalla Bazooka Events di Luciano Abis e dalla palestra New Spartan’s Lab dell’ingegner Matta. Fondamentale, per la realizzazione dell’evento, il supporto sostanziale della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio e il patrocinio dei comuni di Carbonia, Sant’Antioco e Carloforte. Un’unione politica che racchiude un forte spirito di iniziativa e una visione di ampio respiro sullo sport come mezzo per dare visibilità e risalto al territorio del Sud Sardegna.

Durante la conferenza stampa odierna sono stati approfonditi gli aspetti sportivi, politici e organizzativi della manifestazione pugilistica in programma venerdì sera.

«Apprestiamoci a vivere una memorabile serata di sport nel nostro splendido palazzetto dello sport. Fin dal nostro insediamento amministrativo ci eravamo prefissi di fare diventare Carbonia una città dello sport e per lo sport, in grado di attrarre eventi di caratura non soltanto regionale, ma anche nazionale ed internazionale. L’evento di venerdì sera è la cartina di tornasole della capacità di Carbonia di ospitare iniziative sportive di elevato livello e con effetto moltiplicatore in termini di indotto per la città», hanno dichiarato, esprimendo la propria soddisfazione, il sindaco Pietro Morittu e l’assessora allo sport Giorgia Meli.

«Ospitare nel territorio del Sulcis un’iniziativa di questo livello è motivo d’orgoglio, perché riteniamo di assoluto valore questa tipologia di evento sportivo, che offre un’occasione per diversificare l’attrattiva territoriale della nostra provincia, che riceverà copertura mediatica in tutta Italia e in America. Crediamo sia importante collaborare con le giunte comunali vicine per garantire una struttura organizzativa ancor più solida», ha detto il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci.

«Stiamo investendo molto in promozione territoriale. Farlo insieme ad altri comuni del territorio e utilizzando lo sport come veicolo è certamente un valore aggiunto. Siamo convinti che lo sport, soprattutto di livello nazionale e internazionale, possa costituire un tassello di sicuro rilievo nella strategia comunicativa della nostra amministrazione e dell’intero Sulcis», ha aggiunto il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi.

Cristobal Lorente, campione in carica, e Francesco Grandelli, sfidante, si sono incontrati per la prima volta di persona, in un face to face molto intenso ma rispettoso che lascia presagire un grande incontro valido per la massima cintura continentale dei pesi piuma.

«Sono venuto in Sardegna da campione in carica e mi farò rispettare sul ring. Il mio avversario è un ottimo pugile, ma ho già battuto l’uomo che lo ha a sua volta battuto, Mauro Forte, quindi sono motivato a sconfiggere anche Grandelli. Preparatevi a un incontro di alto livello!», ha detto Cristobal Lorente.

«Con il mio team abbiamo studiato attentamente le movenze e le tecniche di Lorente. Sono pronto a mettere tutto in gioco sul ring pur di vincere la cintura europea. Sono mesi che lavoriamo duramente per questo incontro e non lascerò nulla al caso!», ha detto Francesco Grandelli.

Domani, giovedì 12 dicembre, i pugili si incontreranno per l’ultima volta senza guantoni, in occasione della cerimonia del peso, che si terrà presso la palestra New Spartan’s Lab di Carbonia.

«Per la famiglia Cherchi è sempre un immenso piacere organizzare incontri di pugilato in Sardegna, la nostra terra natale, soprattutto se di rilievo come un titolo europeo – ha commentato Alessandro Cherchi – in questa occasione ci sentiamo fortunati di aver trovato un tessuto politico e imprenditoriale davvero ricettivo nei confronti della boxe e del nostro progetto, che ha compreso la portata della kermesse pugilistica e ci ha consentito di allestire una card internazionale.»

Venerdì 13 dicembre, le luci sul ring del palazzetto dello sport di Carbonia si accenderanno alle ore 19.00 e prima dei match professionistici, ci saranno due match di pugilato dilettantistico. I biglietti sono disponibili sul sito www.boxol.it con prezzi a partire da 20 € per la tribuna e 50 € per il bordo ring.