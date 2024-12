Si è conclusa la prima edizione di calcio giovanile e Dilettanti denominata “Natale Antiochense” organizzato dall’Asd Antiochense Calasetta con la partecipazione di Cagliari calcio, Alghero, Pirri e Antiochense per il settore giovanile e Atletico Masainas, Carloforte e Antiochense per il settore dilettanti, Ad imporsi sono state il Pirri nella categoria esordienti e l’ ìAntiochense nella categoria dilettanti.

In realtà, a vincere, in questi due giorni di calcio, è stata soprattutto la partecipazione ad una festa di sport, con belle partite giocate in modo esemplare e spettacolare, alla presenza di un numeroso pubblico che ha gremito la trobuna dello stadio di Alla buona riuscita della manifestazione, organizzata con il patrocinio del comune di Sant’Antioco, ha contributo l’assessorato dello Sport della Regione Autonoma della Sardegna.

L’evento ha ribadito ancora una volta, come lo sport sia in grado di dare un prezioso contributo all’economia locale, riempiendo per due giorni hotel e ristoranti.

«E’ stata una bellissima esperienza che intendiamo riproporre prossimamente con Tornei di livello nazionale-internazionale – ha detto Mariano Gala, direttore sportivo dell’Asd Antiochense Calasetta – per dare una bella cornice di sport e contestualmente di promozione turistica alla nostra isola.»