Mariano Gala (segretario Pd Sant’Antioco): «A Portovesme è in atto un vero attacco ai diritti dei lavoratori e alla stabilità economica del nostro territorio»

«Siamo preoccupati per i licenziamenti annunciati nel settore industriale di Portovesme ed esprimiamo solidarietà e vicinanza agli operai in lotta che da tre giorni in sciopero affrontano con determinazione la vertenza Glencore, in conseguenza della fermata delle produzioni dello zinco.»

Lo scrive, in una nota, Mariano Gala, segretario cittadino del Pd di Sant’Antioco.

«Siamo in presenza di un vero attacco ai diritti dei lavoratori e alla stabilità economica del nostro territorio – aggiunge Mariano Gala -. E’ inaccettabile che le aziende scarichino il peso della crisi sui lavoratori, senza un piano di riconversione e tutela dell’occupazione. Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni per scongiurare questi licenziamenti e garantire soluzioni alternative che salvaguardino i posti di lavoro.»

«Saremo al fianco dei lavoratori in questa battaglia, perché il lavoro è dignità e non può essere sacrificato per logiche di profitto», conclude Mariano Gala.