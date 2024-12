Carbonia: Natale arriva in città 2024… – di Nadia Pische

Pomeriggio del 29 dicembre 2024 a Carbonia: piazza Roma stracolma di bambini e giovani famiglie desiderose di accontentarli. Sono quasi le 17.00, ecco che arriva lei… Lucilla, fatina del sole, che con le sue canzoni ha raggiunto in un paio d’anni 297 milioni di visualizzazioni. Laureata in scienze dell’educazione, vanta oltre 366mila iscritti sul suo canale YouTube. Le sue Baby Dance sono irresistibili, il suo personaggio nasce dalla grande passione per il canto, la danza e i bambini.

«Il mio nome è Lucilla, abito sul sole faccio la fatina a tempo pieno. Entro nelle case della gente e salgo sui palchi… mi emoziona l’affetto che torna indietro e mi piace cantare per bambini, genitori e nonni.»

Ma se con lei hanno cantato e ballato intere famiglie con la seconda parte della serata si sono divertiti giovani e non solo in compagnia dei travolgenti Polo Noise e Pippo Palmieri dello Zoo 105.

Risate e musica sino alla terza parte della serata video Mapping sulla torre civica. E per concludere showcase del rapper Fred De Palma all’anagrafe Federico Palana nato a Torino il 3 novembre 1989, con i suoi ultimi successi “Exstasi”, “Passione”, “Ti raggiungerò”, ha fatto ballare tutti i presenti. Massima soddisfazione espressa dagli organizzatori come racconta il vicesindaco del comune di Carbonia Michele Stivaletta.

Carbonia per una sera è tornata ad essere una città piena di vita soprattutto per i tanti bambini che hanno portato speranza e gioia per un futuro migliore, come il trio formato da Greta e Ludovica, dolcissime 5 enni e il loro amichetto di Perdaxius ci hanno deliziato ballando e cantando per tutto il tempo. Alice poi è arrivata da Ussana per vedere la Cristina D’avena dei giorni nostri… piccoli fan crescono! Pioggia di critiche sui social per le scelte degli ospiti ma i grazie per la bella serate mettono a tacere tutto il resto. Accontentare tutti resterà sempre un’utopia ma… comprendere gli sforzi e le difficoltà di chi organizza potrebbe essere facilmente realizzabile per dar vita ad un minimo di apprezzamento, concentrandosi sul gusto di uscire, socializzare e divertirsi “insieme”.

Nadia Pische