«Disabile per un giorno”, un’iniziativa che continua a crescere, così come la sensibilità verso la disabilità – di Nadia Pische

E’ andata in archivio l’edizione 2024 della manifestazione “Disabile per un giorno”, organizzata dell’associazione Naba. A fare con noi un importante bilancio di fine anno è il presidente Andrea Deiana, soddisfatto del lavoro svolto insieme ai soci, e della notevole partecipazione di associazioni e scuole che hanno “sposato” il progetto, contribuendo così a far volare in alto il messaggio che «la diversità arricchisce ed implementa la forza del gruppo», L’intervista è stata realizzata… in un parcheggio per disabili…

«#Cerchiamo rispetto! E se proprio qualcuno volesse parcheggiare al posto nostro, faccia la cortesia di prendersi anche la nostra disabilità…»

Nadia Pische