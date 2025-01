Giubileo 2025… Anno di pace e di speranza

“Spes non confundit”. La speranza non delude. È il tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo del 2025.

La speranza è la grammatica comune cui attingere per far capire che un mondo diverso è possibile. Si è svolta mercoledì 1 gennaio 2025 la celebrazione solenne nella chiesa giubilare “Vergine d’Itria” in Portoscuso presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Arrigo Miglio, Amministratore apostolico della diocesi di Iglesias.

E’ stata un’occasione per rafforzare e consolidare la fede, per impegnarsi insieme a favore del bene che devasta la dignità delle persone.

Accogliamo il “grido disperato d’aiuto” che si leva da più parti della terra e anche dal nostro Sulcis Iglesiente, che il Signore non smetta mai di ascoltare!

Ci facciamo voce di tante gravi situazioni… perdita di lavoro, grave mancanza di assistenza sanitaria, deplorevole incuria e devastazione di quel patrimonio che è il nostro territorio. Che il 2025 possa essere un anno di pace… quella vera e duratura, che viene donata da Dio a un cuore disarmato. All’orizzonte ogni giorno c’è un sole che sorge per tutti, impegniamoci insieme per non offuscare la luce facciamo in modo di condividerla. La predica del Cardinale Arrigo Miglio è riuscita a toccare il cuore dei fedeli presenti… in particolare le parole dedicate alla scelta della chiesa Vergine d’Itria di Portoscuso come chiesa del Giubileo… «certo questo non potrà salvarci dai problemi ma ci offre qualcosa di più, non abbiamo bacchette magiche, ma facciamo indegnamente quello che ha fatto il signore Gesù… si è preso la sua croce e con l’esempio ha dato forza a tutti gli altri».

A celebrare con il Cardinale Arrigo Miglio, il parroco don Antonio Mura, don Andrea Zucca, don Maurizio Mirai, don Virgilio Sanna (97 anni) e il diacono permanente Aldo Maringiò.

Una vera e propria “iniezione di speranza” il giusto modo per accogliere il 2025.

Nadia Pische