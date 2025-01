Portovesme. Fim-Fiom-Uilm: «1.200 metalmeccanici e un territorio sono a rischio, subito un incontro al Mimit o ci autoconvocheremo»

«Da settimane i circa 1.200 metalmeccanici del polo metallurgico di Portovesme (Sider Alloys/ex Alcoa e indotto metalmeccanico di altre aziende) sono mobilitati con scioperi, presidi e manifestazioni per la salvaguardia degli impianti industriali e per le prospettive del territorio, in opposizione alle scelte scellerate dei management che vogliono chiudere e ridimensionare le attività non ottemperando agli impegni presi con le istituzioni nazionali e locali e con le organizzazioni sindacali. Per tutto ciò Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro al ministro Urso e dichiarano che intensificheranno le mobilitazioni e che in mancanza di una risposta i lavoratori si autoconvocheranno a Roma.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie nazionali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.