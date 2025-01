Grande successo a Sassari e Cagliari, per “Il Giuocatore” di Carlo Goldoni, per La Grande Prosa del CeDAC Sardegna – di Nadia Pische

Era la fine del Carnevale del 1750 quando il grande Carlo Goldoni scriveva “sedici commedie nuove” per il pubblico veneziano. In queste novelle Goldoni disegna vizi e virtù della sua società… soprattutto vizi.

“Lui”, scrive con cognizione di causa, perché aveva personalmente sperimentato le pessime conseguenze della “malattia del gioco”, frequentando diversi locali notturni, anche annessi ai teatri, per vari tipi di gioco in voga nella Venezia del ‘700. Nasce così il “Giocatore” uno spaccato di vita quotidiana a metà tra il serio ed il faceto. Un testo completo ed armonioso, equilibrato nelle sue parti a volte drammatiche, a volte tipicamente da commedia. Un dramma come quello del gioco d’azzardo che si racconta da solo tra battute leggere ed improvvisi momenti di sconforto e pentimento. Un testo che diventa unico, fruibile in maniera eccezionale date le sue particolarità: musica dal vivo, ballo e canzoni originali interpretate dai personaggi in modo brillante. Occhi ed orecchie, del pubblico che non si stancano mai perché sollecitate costantemente da improvvisi colpi di scena.

Una scenografia imponente, effetti speciali importanti e costumi dettati dall’eleganza, fanno dello spettacolo un qualcosa di veramente eccezionale. Un modo di presentare un annoso e serissimo problema “il gioco d’azzardo” proprio come avrebbe fatto il nostro stimatissimo Carlo Goldoni a cui non mancava mai il sorriso sulle labbra.

“Il Giuocatore” di Carlo Goldoni, adattamento e regia di Roberto Valerio (produzione Teatri di Pistoia / Centro di Produzione Teatrale), andato in scena martedì 7 gennaio al Teatro Comunale di Sassari e poi da mercoledì 8 gennaio fino a domenica 12 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna, appare come un capolavoro teatrale dal carattere travolgente e dinamico, uno spettacolo adattato da Roberto Valerio che fa anche da regista. Nel cast Alessandro Verone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Riganese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani. Scene e costumi di Guido Fiorato. Musiche originali di Mimosa Campironi. Luci di Emiliano Pona.

Al centro della commedia c’è Florindo, un irrimediabile giocatore d’azzardo che crede di poter cambiare la propria vita sino a diventare ricco, giocando ogni spicciolo che gli capita tra le mani, arrivando così a sperperare una grande fortuna. Florindo ama la sua donna, o forse le donne, ma ancor più ama giocare, giocare e vincere… è completamente dipendente del gioco. Ahimè, il tempo è passato, e dal 1750 ad oggi l’uomo ha fatto passi da gigante ma la dipendenza del gioco e dai vizi in generale come droghe, alcool e sesso, resta sempre un grande problema da risolvere. Oggi la società tra gaming, smartphone, internet, social network, farmaci che sinché il giocatore può “viverli” va bene, ma appena subentra un’impossibilità di esaudire la richiesta, scatta la crisi d’astinenza che pone il malcapitato e chi gli sta attorno in serio pericolo. La ragione del disagio che disorienta gradualmente parte della popolazione, dovrebbe essere definitivamente sondata con una seria ed attenta riorganizzazione da parte dello Stato e della tutela della “Salute” di tutti i cittadini. Giocare può essere, anzi è sicuramente divertente, ma l’importante è non fare del “gioco” il proprio padrone.

Nadia Pische