Servizio civile universale, il comune di Villamassargia propone due progetti

Con “Tutta un’altra story” si avvia il bando per la selezione di giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio civile che si svolgeranno tra il 2025 e il 2026. Anche l’Amministrazione comunale di Villamassargia ha aderito all’iniziativa, che ha scadenza alle ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025, con due proposte progettuali per la selezione di altrettanti volontari.

«Le attività che abbiamo ideato per il reclutamento di due giovani – spiega la sindaca di Villamassargia Debora Porrà – si snodano su due macrotemi a noi molto cari: il primo consiste nella cura del nostro patrimonio ambientale e il secondo nella promozione culturale tout court. Siamo certi che i ragazzi sapranno offrire con la loro freschezza di idee ed entusiasmo un ottimo contributo.»

Nel dettaglio, gli obiettivi del primo progetto riguardano la tutela e valorizzazione del monumento naturale S’Ortu Mannu connesse a servizi di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale. Nel secondo progetto, il volontario affiancherà il personale dell’ufficio cultura del Comune di Villamassargia nell’organizzazione e nella gestione degli eventi e delle proposte culturali e ricreative.

Il bando è rivolto a giovani, dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti, che dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta e non oltre il termine prestabilito. È possibile presentare una sola candidatura per un solo progetto.

«L’impegno temporale – specifica la vicesegretaria comunale Laura Pasci, referente del progetto – è di 12 mesi, con un servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza.»

Oltre a un contributo mensile di 507,30 euro mensili, al termine di questo prezioso percorso di orientamento al lavoro, «i ragazzi – aggiunge la vicesegretaria Laura Pasci – otterranno l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze, senza dimenticare che vi è una riserva di posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il servizio civile».

Per maggiori informazioni si può prendere visione dell’avviso sul sito istituzionale del comune di Villamassargia. Si può inoltre consultare www.scanci.it .