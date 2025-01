Scritta intimidatoria al consigliere comunale di Carbonia Alberto Pili, solidarietà dell’Amministrazione comunale, della Federazione e del Circolo PD di Cortoghiana

Una scritta intimidatoria rivolta al consigliere comunale di Carbonia Alberto Pili, è comparsa stamane su una strada di Cortoghiana, la frazione cittadina nella quale risiede.

«Questo pomeriggio con nota registrata al protocollo dell’Ente con n. 2023 ho immediatamente segnalato al Prefetto di Cagliari il grave fatto accaduto nella notte tra l’11 e il 12 gennaio 2025, quando in una via della frazione di Cortoghiana è apparsa una scritta – realizzata con materiale spray – intimidatoria e minacciosa rivolta al consigliere comunale in carica, il sig. Alberto Pili, cittadino originario e residente proprio nella frazione di Cortoghiana», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu, in una nota del comune di Carbonia.

«L’Amministrazione ha prontamente attivato tutti i canali di comunicazione con le istituzioni competenti. Tramite la Polizia locale e l’ufficio Manutenzioni, una volta terminati i rilievi, si è provveduto a rimuovere la scritta – aggiunge la nota -. Nell’esprimere la totale vicinanza e solidarietà mia e dell’Amministrazione comunale al consigliere Alberto Pili, ho ritenuto importante, soprattutto in un periodo caratterizzato da un’escalation di intimidazioni nei confronti degli amministratori locali – il 6 settembre 2023 si verificò un fatto analogo – e al fine di garantire la massima attenzione verso la sicurezza e incolumità di coloro che rivestono incarichi pubblici, segnalare al Prefetto quanto accaduto, nella speranza che tali episodi non si ripetano più e che i rappresentanti degli Enti locali possano svolgere il proprio ruolo con la necessaria serenità.»

Solidarietà ad Alberto Pili sono arrivate anche dalla federazione provinciale del Partito democratico e dal Circolo di Cortoghiana dello stesso Partito democratico.

«Esprimiamo la nostra vicinanza al nostro amico e compagno Alberto Pili, concittadino Cortoghiana e consigliere comunale di Carbonia, stigmatizziamo le scritte offensive e minacciose che sono comparse la scorsa notte su una via di Cortoghiana, sicuri che il suo storico impegno politico e amministrativo non metti in alcuno modo simili minacce e scritte intimidatorie», ha scritto in una nota Walter Cannea, segretario di Circolo del Partito democratico di Cortoghiana.