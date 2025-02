Domattina nuova assemblea dei lavoratori in mobilità ex Alcoa, il sindacato chiede la massima partecipazione

Nuova mobilitazione dei lavoratori in mobilità ex Alcoa domattina davanti ai cancelli dello stabilimento Sider Alloys, dove le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno convocato l’ennesima assemblea generale.

«Degli oltre 350 lavoratori in mobilità, almeno 300 si devono presentare ai cancelli dell’ex Alcoa all’assemblea convocata per domani alle 9.00 – si legge in una nota -. Chiediamo a “tutti”, il massimo sforzo per continuare ad ambire a rientrare nella fabbrica o perlomeno, avere continuità nella mobilità e nella l’integrativo. Deve essere una risposta straordinaria, a chi, in conseguenza dell’azione sindacale ha tolto le bandiere sindacali di fronte alla fabbrica. Deve essere una risposta a coloro che pensano, che i 150 milioni di euro assegnati attraverso l’accordo di programma ed i 200 milioni richiesti attraverso un ulteriore finanziamento, siano legittimi per fare lavorare “solo” 70 persone. Deve essere una risposta a coloro che pensano che si possano bruciare risorse pubbliche senza il minimo rispetto dell’ambiente. Deve essere una risposta a coloro che credono, che le battaglie fatte siano servite per produrre attraverso le rifusioni e non attraverso un piano che parli “solo” di alluminio primario. Le lavoratrici e i lavoratori in mobilità erano oltre 1.000 quando chiuse l’ex Alcoa nel 2014, oggi sono rimasti oltre 350. Facciamoci sentire, perché questo percorso per “tutte e tutti”, deve terminare con la ripresa al lavoro o con la pensione.»

«Per questo sarebbe opportuna la partecipazione anche delle tante e dei tanti, che nel frattempo sono potuti andare in pensione o hanno trovato nuova occupazione – conclude la nota –. Appuntamento con tutti alle 9.00 davanti ai cancelli ex Alcoa, non mancate.»