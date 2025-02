Gianluca Arru (Carbonia Avanti): «La chiusura del reparto di Emodinamica al Sirai è l’ennesimo affronto alla salute dei cittadini del Sulcis»

Tre giorni fa è stata ufficializzata la chiusura della sala di Emodinamica dell’ospedale Sirai di Carbonia disposta dal responsabile dottor Salvatore Ierna, a causa della carenza di personale.

Gianluca Arru, consigliere comunale del gruppo “Carbonia Avanti”, ha chiesto la convocazione urgente di una riunione straordinaria del Consiglio comunale di Carbonia sulla Sanità, dopo «l’ennesimo schiaffo alla sanità pubblica del nostro territorio: la chiusura del reparto di Emodinamica dell’ospedale Sirai».

«Una decisione se pur motivata e subita a causa della mancanza di personale per malattia, grave e irresponsabile, mette a rischio la vita di centinaia di cittadini, privandoli di un servizio essenziale e salvavita – sottolinea Gianluca Arru -. L’Emodinamica non è un lusso, ma una necessità vitale. Quando si tratta di infarti e patologie cardiovascolari, ogni minuto è cruciale: costringere i pazienti a lunghi trasferimenti verso altri ospedali cagliaritani significa aumentare il rischio di decessi evitabili. È inaccettabile che il Sulcis venga trattato come una terra di serie B, dove i diritti fondamentali vengono sacrificati sull’altare dell’incompetenza e dell’indifferenza politica.»

«Da anni assistiamo a un progressivo smantellamento della sanità pubblica nel nostro territorio, con tagli, carenze di personale e disservizi che penalizzano cittadini e operatori sanitari, che abbiamo sempre denunciato, senza guardare a logiche di colore politico – aggiunge Gianluca Arru -.

La chiusura dell’Emodinamica del Sirai è solo l’ultimo tassello di un disegno scellerato, che va fermato immediatamente. Chiediamo un interessamento ulteriore da parte del Sindaco e risposte con conseguenti azioni concrete da parte della Regione, dell’ATS e della Asl 7. Chi si assume la responsabilità di questa chiusura? Chi risponderà delle vite messe a rischio? Carbonia Avanti non starà a guardare e farà tutto il possibile per difendere il diritto alla salute dei cittadini del Sulcis.»

«Non permetteremo che l’ospedale Sirai venga ridotto a un guscio vuoto – conclude Gianluca Arru -. La salute non è una concessione, è un diritto. E noi siamo pronti a far valere la voce della nostra comunità, con ogni mezzo necessario. Rilancio la necessità di un confronto aperto, un Consiglio straordinario come già chiesto formalmente all’assessore regionale della Sanità e alla Direttrice Generale della ASL 7.»